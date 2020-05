Sport, una petizione chiede la riapertura delle strutture: "Fondamentale per l'intero indotto"

Si chiama "Sicilia Muoviti in Sicurezza" la petizione appena pubblicata sul web e indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci e al Governo nazionale, con cui si chiede di riaprire le strutture sportive che garantiscono il distanziamento sociale e un contributo per la sanificazione.

"Alcune delle nostre attività sono assimilabili alle attività che il Governo ha previsto di far riaprire come estetisti o parrucchieri - dice Toti Longo, ideatore della petizione - Mi auguro che tutti possano sposare questa iniziativa che guarda all’interesse di tutto il mondo sportivo e che se dovesse avere i giusti risvolti, sarebbe fondamentale per l’intero indotto".

L'obiettivo è quello di arrivare a 100.000 firme e successivamente chiedere un tavolo tecnico con il governo.

