L'Uefa: "Presto per dire quando si tornerà a giocare"

"È troppo presto per dire quando si riprenderà a giocare. Come ha fatto dall'inizio della pandemia, l'Uefa continuerà a consultarsi con l'Oms e le autorità nazionali per coordinare la risposta del calcio europeo a una crisi in continua evoluzione. Anche se le decisioni di martedì evidenziano che la Uefa è pronta a fare scelte difficili, tutti i provvedimenti si baseranno sempre sui consigli degli esperti e metteranno al primo posto la salute". Così la Uefa rispondendo sul proprio sito ufficiale ad alcune domande sul rinvio di un anno degli Europei, che si disputeranno dall'11 giugno all'11 luglio 2021.

Un chiarimento che conteneva anche una conferma: "Il torneo continuerà a chiamarsi Uefa Euro 2020". Qualche ora dopo, sul profilo twitter ufficiale, arriva la marcia indietro: "Nessuna decisione è stata ancora presa sulla denominazione dell'Europeo che è stato rinviato al 2021. Ci scusiamo, il tweet precedente è stato trasmesso per errore". Il link al tweet originale risulta cancellato.

Resta così aperto un fronte su una questione peraltro non centrale come quello della denominazione, ma non mancano altri dubbi che il rinvio lascia aperti: "La Uefa confida che tutte le sedi restino invariate, in modo che il torneo rimanga fedele al suo progetto originario: un evento di portata europea per festeggiare al meglio i 60 anni del torneo" spiega l'organismo continentale sottolineando che lo spostamento dell'Europeo è stato deciso perché "si ritiene sia la migliore soluzione. La Uefa si augura che questa misura agevoli il completamento di tutte le competizioni nazionali e internazionali".

"Se la situazione migliora, l'obiettivo è concludere tutte le competizioni per club europee e nazionali entro la fine della stagione sportiva (30 giugno 2020) - conclude la Uefa - Tuttavia, occorre garantire innanzitutto la salute di tutte le persone coinvolte. Il gruppo di lavoro valuta diversi scenari. Prima di giungere a una qualsiasi conclusione, è necessario attendere l'esito delle consultazioni e l'evolversi della situazione". (ANSA)

