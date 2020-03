Nba a porte chiuse? Lebron James: "Senza pubblico io non gioco"

La star dell’Nba LeBron James ha lanciato il suo ultimatum: «Senza pubblico io non gioco». Il giocatore dei Lakers non vuole prendere in considerazione le indicazioni dell’Nba date alle trenta squadre del torneo Usa di basket di prepararsi all’eventualità di giocare a porte chiuse per arginare la diffusione dell’epidemia di nuovo coronavirus.

«Se mi presento all’Arena e non ci sono i fan, allora no gioco. Non ho mai giocato senza pubblico, da quando ho iniziato. Questa non è l’Europa. Gioco per i miei compagni di squadra e per i fan. Ecco di cosa si tratta», ha chiarito LeBron James. AGI

