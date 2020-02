Sci, Brignone seconda nel SuperG di La Thuile e consolida il primato in classifica

Per un solo centesimo, pari a 27 cm, l'azzurra Federica Brignone, in 1'11"73, si è classificata 2/a nel SuperG di Coppa del mondo a La Thuile (Aosta), sulla ripidissima e difficile pista Franco Berthod.

Ha vinto, in 1'11"72, l’austriaca Nina Ortlieb, 23 anni e primo successo in carriera, figlia dell’olimpionico di discesa Patrick. Terza la svizzera Corinne Suter in 1'11"79.

Brignone ha così consolidato il primato in classifica generale, portandolo a quota 1.378 rispetto ai 1.225 dell’ancora assente statunitense Mikaela Shiffrin e ai 1.189 della slovacca Petra Vlhova, oggi 4/a.

"Mi spiace proprio tanto, perchè oggi ci tenevo davvero ad essere prima davanti a tutte. Il primo posto era attaccabile, spiace per l’errore: oggi avrei potuto vincere, quel centesimo brucia". Queste le parole di Federica Brignone al termine del Super-G di La Thuile.

"Ero davvero tesa in partenza, mi tremavano le gambe - ha ammesso la leader della classifica generale di Coppa del Mondo ai microfoni di Raisport - ho provato ad aggredire la pista e fare il massimo sopra. Nel resto del piano mi si è aperto l’esterno, lì ho sbagliato io. Arrivare sul traguardo è stata comunque una liberazione".

Buon quinto posto per Marta Bassino: "Sono contenta anche se oggi la pista era totalmente in condizioni diverse - ha spiegato l’azzurra - Ho fatto qualche errorino ma su una pista così è difficile non sbagliare".

