Marsiglia, per Sinner un set da fenomeno contro Medvedev: poi arriva la sconfitta

Jannik Sinner domina un set, poi subisce il ritorno di Daniil Medvedev ed esce di scena. Si ferma al secondo turno la corsa del 18enne di Sesto Pusteria all’"Open 13 Provence", torneo Atp 250 da 691.880 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia, in Francia: 1-6 6-1 6-2 il finale a favore del 24enne di Mosca, numero 5 della classifica mondiale e primo favorito del seeding, che entrava in scena dopo esser stato esentato dal primo turno.

