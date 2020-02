Biathlon, Dorothea Wierer oro mondiale nell'inseguimento

Dorothea Wierer è la nuova campionessa mondiale nel format dell’inseguimento del biathlon. L’azzurra ha dominato la gara andata di scena ad Anterselva, culla del biathlon mondiale dove lei è sportivamente cresciuta. Per la Wierer è il secondo oro mondiale in carriera dopo quello dello scorso anno nella mass start.

«E' tutto bellissimo, questo oro mi ripaga di un periodo di forte stress perchè quando si gioca in casa le pressioni sono sempre altissime: l’emozione è davvero molto forte». Sono le prime parole di Dorothea Wierer da neo campionessa mondiale dell’inseguimento del biathlon. L’italiana oggi ad Anterselva è stata protagonista di un entusiasmante duello fino alla quarto ed ultimo poligono con la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, poi terza.

«Ieri avevo parlato con il mio allenatore che mi ha detto di godermi ogni gara come se fossi in allenamento, oggi ci sono riuscita anche grazie ad una ottima condizione fisica, notevolmente migliore rispetto a quella della sprint - ha aggiunto Wierer, 30 anni altoatesina proprio di Rasun Anterselva, da alcuni anni trentina d’adozione a seguito del matrimonio con Stefano Corradini e al suo secondo oro iridato in carriera dopo quello del 2019 nella mass start -. Sin dalla partenza mi sono sentita molto bene, al poligono ho trovato le sensazioni giuste».

