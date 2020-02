F1, svelata la nuova Mercedes W11 per l'ennesimo assalto al titolo mondiale

La Mercedes campione del mondo ha svelato la monoposto con cui inseguirà il titolo iridato di Formula 1.

Dopo aver mostrato qualche giorno fa la livrea, oggi ha presentato la vettura che si chiama W11 e con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è chiamata a proseguire la striscia record del team che da sei anni centra la doppietta mondiale piloti e costruttori.

Le immagini della nuova monoposto sono state mostrate on line: dopo la presentazione i due piloti scenderanno in pista per i primi giri. ANSA

