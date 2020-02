Tempesta Ciara, in Premier e Bundesliga gare rinviate

Partite rinviate in Premier, Bundesliga e Olanda per la tempesta Ciara che si sta abbattendo sul Nord Europa, con raffiche di vento fino a 120 km/h.

In Inghilterra, a causa delle condizioni meteo che non garantivano le necessarie condizioni di sicurezza a giocatori e pubblico, è stata rinviata la partita di Premier League fra Manchester City e West Ham. Analoga decisione è stata presa in Germania per Borussia Moenchengladbach-Colonia.

Ieri Belgio e Olanda avevano 'giocato d’anticipo' decidendo 24 ore prima il rinvio dei match di campionato in programma.

In Francia invece, nonostante il maltempo, via libera a Parigi, almeno per ora, sia a Francia-Italia del 6 Nazioni di rugby che alla sfida calcistica serale (ore 21) fra Psg e Lione.

