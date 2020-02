Australian Open, infinito Djokovic: rimonta e batte Thiem

Novak Djokovic ha vinto il singolare maschile degli Australian Open 2020. Il 32enne serbo, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il 26enne austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Sono ora 17 i successi nei Major per Djokovic.

Il serbo ha vinto otto volte gli Australian Open (compreso il successo di oggi), una volta il Roland Garros, in cinque occasioni a Wimbledon e in altre tre sui campi di Flushing Meadows, a New York. Inoltre, Djokovic ha perso in finale nelle prove del Grande Slam nove volte. Per Thiem, invece, è il terzo ko in carriera in finale nei Major (zero successi), dopo gli atti conclusivi persi al Roland Garros nel 2018 e lo scorso anno.

