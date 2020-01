Australian Open, l'avventura di Fognini si ferma agli ottavi: vince Sandgren

Fabio Fognini dice addio agli Australian Open. Negli ottavi del primo Slam dell’anno, il tennista ligure, n.12 del ranking, si è arreso in quattro set al 28enne americano Tennys Sandgren, n.100 Atp, col punteggio di 7-6 7-5 6-7 6-4, in poco meno di tre ore e mezzo di gioco.

Roger Federer approda nei quarti di finale. Il campione svizzero, testa di serie numero 3, ha sconfitto in rimonta negli ottavi l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2. Per un posto in semifinale 'King Roger' se la vedrà con l’americano Tennys Sandgren.

Stabilito anche il quarto della parte bassa del tabellone, che vedrà il serbo Novak Djokovic, campione uscente e testa di serie numero 2, sfidare il ritrovato canadese Milos Raonic (32).

Tra le donne, sbarca ai quarti la numero 1 del ranking Wta e del torneo, l’australiana Ashleigh Barty, attesa nel match per la semifinale dalla ceca Petra Kvitova (7); l’americana Sofia Kenin (14) ferma la corsa della connazionale Coco Gauff e nei quarti incrocerà la tunisina Ons Jabeur.

