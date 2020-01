Sci, Peter Fill annuncia il ritiro: "Dopo la discesa di Garmisch smetto"

Peter Fill ha annunciato il ritiro. Lo sciatore azzurro ha detto che la discesa libera del primo febbraio a Garmisch in Germania sarà l’ultima gara di Coppa del mondo della sua carriera.

Fill, 37 anni, oggi al termine della sfortunata discesa libera di Kitzbuehel - è caduto pochi secondi dopo la partenza - ha annunciato che lascerà il Circo Bianco. Peter Fill, che aveva esordito in Coppa il 7 marzo del 2002 con un dodicesimo posto nel supergigante di Altenmarkt-Zauchensee (Austria), è salito 22 volte sul podio in Coppa.

Tre le sue vittorie, due in discesa il 29 novembre del 2008 a Lake Louise e il 23 gennaio 2016 a Kitzbuehel, e una in superg il 26 febbraio del 2017 a Kvitfjell. Ai Mondiali ha vinto un argento in superg nel 2009 in Val d’Isere, e un bronzo in supercombinata nel 2011 a Garmisch-Partenkirchen.

"La decisione l’ho presa oggi - ha detto Fill - mi sarebbe piaciuto proseguire fino ai Mondiali di Cortina del 2021, ho capito che non potrò qualificarmi: il mio corpo ha detto stop". AGI

