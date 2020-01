L'Italia trionfa in Bulgaria, tripletta azzurra: sul podio Curtoni, Bassino e Brignone

Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone, le «tre sorelle d’Italia» che scrivono una bella ed intensa pagina di storia per lo sport italiano. Elena, Marta e Fede, componenti della 'Valanga Rosa' di terza generazione, hanno firmato una storica tripletta nella discesa libera di Coppa del mondo svoltasi sulle di Bansko, località della Bulgaria a circa 220 chilometri dalla capitale Sofia entrata solo recentemente nel calendario di Coppa.

Per Curtoni, 28 anni di Morbegno, si tratta della prima vittoria in una gara del Circolo Bianco. La sciatrice valtellinese, portacolori dell’Esercito che in Coppa in precedenza aveva ottenuto un secondo e due terzi posti, ha affrontato con coraggio, grinta e forte determinazione i curvoni e i salti della pista 'Marc Girardelli'.

Elena ha preceduto Marta Bassino, 23 anni cuneese al quinto podio in questa stagione, di appena 10 centesimi. Terza, a 14 centesimi, Federica Brignone al 36esimo podio in carriera. Per Brignone, ieri seconda sempre in discesa, quelli ottenuti oggi in discesa sono punti molto pesanti in chiave classifica di Coppa del mondo. La leader, la statunitense Mikaela Shiffrin oggi è giunta quarta a 35 centesimi dalla Curtoni. Quella ottenuta a Bansko è la quarta tripletta azzurra al femminile in Coppa del mondo della storia. La prima risale al 2 marzo del 1996 a Narvik in Norvegia quando in slalom gigante Deborah Compagnoni si lasciò alle spalle Sabina Panzanini ed Isolde Kostner. La seconda, quella del 19 marzo del 2017 ad Aspen (Usa) sempre in gigante, con Brignone a precedere Sofia Goggia (oggi rimasta precauzionalmente a riposo dopo la caduta di ieri), e Bassino. La terza è quella datata 14 gennaio 2018 nella discesa libera di Bad Klinkerkhheim (Austria) con Goggia a precedere Brignone e Nadia Fanchini.

