Australian Open: Fognini vola agli ottavi, avanza Djokovic

Fabio Fognini si qualifica agli ottavi di finale dell’Australian Open, primo dei quattro tornei del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne. L’italiano, numero 12 del ranking Atp, sconfigge in tre set l’argentino Guido Pella (numero 25 del mondo) con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Agli ottavi l’azzurro incontrerà Tennys Sandgren che ha battuto nel derby statunitense Sam Querrey per 6-4 6-4 6-4.

Indicato alla vigilia fra i possibili candidati alla vittoria finale, Stefanos Tsitsipas esce di scena al terzo turno degli Australian Open. Il greco, sesto favorito del seeding, è stato sconfitto da Milos Raonic (n.32) per 7-5 6-4 7-6 (2) dopo due ore e mezza di gioco. Fuori anche Roberto Bautista Agut, numero 9 del tabellone, per mano di Marin Cilic: 6-7(3) 6-4 6-0 5-7 6-3.

Tutto facile per Novak Djokovic che raggiunge in scioltezza gli ottavi degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park. Il serbo, seconda testa di serie, impiega appena 85 minuti per sbarazzarsi del giapponese Yoshihito Nishioka: 6-3 6-2 6-2 il finale, con un Nole quasi ingiocabile al servizio. Prossimo ostacolo l’argentino Diego Schwartzman, 14esimo favorito del tabellone, che ha eliminato Dusan Lajovic per 6-2 6-3 7-6(7). Agli ottavi anche l’ungherese Martin Fucsovics, che ha sconfitto l'americano Tommy Paul per 6-1 6-1 6-4.

Domani terzo turno anche per Camila Giorgi, numero 100 Wta, dovrà affrontare la tedesca Angelique Kerber, numero 18 del ranking, già vincitrice del titolo a Melbourne nel 2016.

Sempre in campo femminile, dopo Serena Williams, gli Australian Open perdono anche la campionessa in carica e n.4 del mondo Naomi Osaka, battuta dalla sorprendente 15enne americana Coco Gauff in due set: 6-3 6-4 in poco più di un’ora. La Gauff, che all’esordio aveva eliminato Venis Williams negli ottavi sfiderà la vincente della sfida tra la cinese Zhang e la connazionale Sofia Kenin.

