Australian Open: Sinner vince al debutto, ok Fognini in rimonta

Primo successo in un torneo del Grande Slam per il giovane Jannik Sinner. Il 18enne azzurro, rivelazione della scorsa stagione con il successo delle Atp NextGen Finals, ha conquistato l’accesso per il secondo turno dell’Australian Open battendo l’australiano Max Purcell per 7-6 (7/2), 6-2, 6-4. Lo scorso anno, al debutto Slam all’Us Open, aveva perso al primo turno contro Stan Wawrinka.

In conferenza stampa si è detto «onorato» dei complimenti arrivati ieri da Roger Federer ("Credo che ne sentiremo parlare e che lo vedremo sempre più spesso: in campo è uno spettacolo e per di più è un ragazzo d’oro. Una combinazione di aspetti che adoro") sottolineando però che «c'è ancora tanto lavoro da fare».

Tra i risultati della notte da sottolineare la rimonta di Fabio Fognini, testa di serie numero 12, che ha recuperato i due set di svantaggio contro lo statunitense Reilly Opelka vincendo per 3-6, 6-7 (3/7), 6-4, 6-3, 7-6 (10/5). Niente da fare per l'altro italiano, Stefano Travaglia, battuto dal cileno Cristian Garin per 6-4, 6-3, 6-4. ANSA

© Riproduzione riservata