Europei femminili di pallanuoto, Italia batte la Francia e va ai quarti

Il Setterosa ha battuto la Francia per 18 a 6 nella quinta ed ultima partita del girone preliminare degli Europei di pallanuoto femminile a Budapest. Le ragazza del ct Paolo Zizza ottengono la terza vittoria nella competizione, battendo le transalpine e conquistano la terza piazza nel raggruppamento che vale i quarti di finale. Le azzurre stentano nel primo quarto dove commettono diversi errori pur chiudendo comunque in vantaggio per 3-2.

Nel secondo parziale, però, l’Italia allunga e chiude sull'8-3. Anche nel terzo quarto azzurre in scioltezza che con un parziale di 6-2 portano il punteggio sul 14-5. Nessun problema negli ultimi 8' e meritato successo per 18 a 6, ma nei quarti il livello delle avversarie sarà decisamente superiore.

Bianconi best scorer con 5 gol. Primo gol in questo europeo per capitan Queirolo e nuovi minuti per il secondo portiere Sparano, che subentra a Gorlero a 4'29" dalla fine. Ora si deve attendere l'esito di Grecia-Russia alle 17.30, di cui affronteremo la vincente nei quarti di finale martedi 21 gennaio alle 17.30. Il Setterosa ha chiuso dunque al terzo posto il gruppo B. L’Italia affronterà la Russia, seconda del girone A, che oggi ha battuto la Grecia 12-7, nei quarti di finale. Gara in programma martedì 21 giugno, alle 14.30 (orario anticipato rispetto a quello previsto delle 16). (ITALPRESS).

