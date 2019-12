Dagli Europei di calcio alle Olimpiadi, tutti gli eventi del 2020

Due eventi dominano il panorama sportivo del 2020: gli Europei di calcio e le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. Tra i Mondiali, resta quello di ciclismo in Svizzera, mentre il calcio la fa da padrone anche con il campionato e le coppe europee. Poi i grandi tornei di tennis, Giro, Tour e classiche di ciclismo, la cdm di sci e scherma, e poi F1 e Motogp e la Ryder Cup negli Usa.

GENNAIO: 8: Sci, cdm U; slalom a Madonna di Campiglio 9-22: Olimpiade invernale giovanile a Losanna 11-12 Sci, cdm U Adelboden 17-18-19: Sci, cdm U Wengen 18-19: Sci, cdm F, Sestriere 20: Tennis, Australiano Open (fino al 2 febbraio) 24-25-26: Sci, cdm U Kitzbuehehl

FEBBRAIO: 1-2: Sci, cdm U Garmisch 1: Rugby, 6 Nazioni, Galles-Italia 2: NFL, Super Bwol a Miami 9: Rugby, 6 Nazioni, Francia-Italia 16-20: Basket, Final Eight Coppa Italia a Pesaro 18-19: Calcio, andata ottavi finale Champions League 20: Calcio, andata 16/1 finale Europa League 22: Rugby, 6 Nazioni Italia-Scozia 25-26: Calcio, andata ottavi finale Champions League 27: Calcio, ritorno 16/1 finale Europa League 29: Sci, cdm F La Thuile

MARZO: 7: Rugby, 6 Nazioni, Irlanda-Italia 8: Motomondiale, GP Qatar a Doha 10-11: Calcio, ritorno ottavi finale Champions League 12: Calcio,andata ottavi finale Europa League 11-17: Ciclismo, Tirreno-Adriatico 13-15 marzo: Atletica leggera, mondiali indoor a Nanchino 14: Rugby, 6 Nazioni, Italia-Inghilterra 15: F1, GP Australia a Melbourne 17-18: Calcio, ritorno ottavi finale Champions League 18-22: sci, Finals cdm U e F a Cortina d’Ampezzo 19: ritorno ottavi finale Europa League 21: Ciclismo, Milano-Sanremo 22: Motomondiale, GP Thailandia a Buriram 22: F1, GP Bahrain a Sakhir 29: Ciclismo, Gand-Wevelgem

APRILE: 5: Motomondiale, GP Usa ad Austin 5: F1, GP del Vietnam ad Hanoi 5: Ciclismo, Giro delle Fiandre 7-8: Calcio, andata quarti finale Champions League 9: Calcio, andata quarti finale Europa League 9-12: Golf, Masters ad Augusta 12: Ciclismo, Parigi-Roubaix 14-15: Calcio, ritorno quarti finale Champions League 16: Calcio, ritorno quarti finale Europa League 19: Ciclismo, Amstel Gold Race 19: Motomondiale, GP Argentina a Termas de Rio Hondo 19: F1, GP Cina a Shangai 22: Ciclismo, Freccia-Vallone 26: Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 28-29: Calcio, andata semifinali Champions League 30: Calcio, andata semifinali Europa League

MAGGIO: 3: Motomondiale, GP Spagna a Jerez 3: F1, Gp Olanda a Zandvoort 4-17: Tennis, Internazionali d’Italia 5-6: Calcio, ritorno semifinali Champions League 7: Calcio, ritorno semifinali Europa League 7-8: Basket, al via playoff serie A 9: Ciclismo, Giro d’Italia (fino al 31) 10: F1 Gp Spagna a Barcellona 11-17: Nuoto, Europei a Budapest 13: Calcio, finale Coppa Italia 14-17: Golf, Pga Championship 17: Motomondiale GP Francia a Le Mans 22-24: Basket, final four Eurolega a Colonia 24: F1, GP Monaco a Montecarlo 24: Tennis, Open di Francia (fino al 7 giugno) 27: Calcio, finale Europa League a Danzica 30: Calcio, finale Champions League a Istanbul 31: Motomondiale, GP Italia al Mugello

GIUGNO: 4/5: Basket, al via Nba Finals 7: Motomondiale, GP Catalogna a Montmelò 7: F1, GP Azerbaigian a Baku 12: Euro 2020 (fino al 12 luglio) 12: Calcio, Italia-Turchia per Euro 2020 14: F1, GP Canada a Montreal 16-21: Scherma, Europei 17: Calcio, Italia-Svizzera per Euro 2020 18-21: Golf, Us Open 21: Calcio, Italia-Galles per Euro 2020 21: Motomondiale, GP Germania a Sachsering 27: Tour de France (fino al 19 luglio) 28: Motomondiale, GP Olanda ad Assen 28: F1, GP Francia a Le Castellet 29: Tennis, Wimbledon (fino al 12 luglio)

LUGLIO: 5: F1, GP Austria a Spielberg 12: Motomondiale, GP Finlandia a KymiRing 16-19: Golf, The Open Championship 19: F1, GP Gran Bretagna a Silverstone 24: Olimpiade Tokyo 2020 (fino al 9 agosto)

AGOSTO: 2: F1, GP Ungheria a Budapest 9: Motomondiale, GP Rep. Ceca a Brno 14: Ciclismo, Vuelta (fino al 6 settembre) 16: Motomondiale, GP Austria a Red Bull Ring 16-23: Canottaggio, Mondiali a Bled 25: Paralimpiadi Tokyo 2020 (fino al 6 settembre) 26: Atletica, Europei a Parigi (fino al 30) 30: Motomondiale, GP Gran Bretagna a Silverstone 30: F1, Gp Belgio a Spa 31: Tennis, Us Open (fino al 13 settembre)

SETTEMBRE: 6: F1, GP Italia a Monza 13: Motomondiale, GP San Marino a Misano 20: F1, GP Singapore a Marina Bay 20: Ciclismo, Mondiali in Svizzera (fino al 27) 25-27: Golf, Ryder Cup in Usa 27: F1, GP Russia a Sochi

OTTOBRE: 4: Motomondiale, GP Spagna ad Aragona 8-11: Golf, Open d’Italia 10: Ciclismo, Giro di Lombardia 11: F1, GP Giappone a Suzuka 18: Motomondiale, GP Giappone a Motegi 25: Motomondiale, GP Australia a Philip Island 25: F1, GP Usa ad Austin

NOVEMBRE: 1: Motomondiale, GP Malesia a Sepang 1: F1, GP Messico a Mexico City 10-15: Tennis, Atp Next Gen Finals a Milano 15: Motomondiale, GP Comunità Valenciana a Valencia 15: F1, GP Brasile a San Paolo-Interlagos 15-22: Atp Finals a Londra 23-29: Tennis, finali Coppa Davis 29: F1, GP Emirati ad Abu Dhabi ANSA

