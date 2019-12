Nuoto, altro show di Quadarella: oro nei 400 stile libero

Simona Quadarella ha vinto l’oro nella finale dei 400 metri stile libero femminili dei 20esimi campionati europei di nuoto in vasca corta, in corso al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow.

La romana, tesserata Aniene e Vigili del Fuoco, già vincitrice degli 800 metri in Scozia, ha fermato il tempo a 3'59"75. Seconda la tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4'00"01; terza la ungherese Ajna Kesely, bronzo in 4'00"04. L'altra azzurra in finale, ovvero Martina Rita Caramignoli, di Rieti, tesserata Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, ha chiuso invece in ottava posizione, in 4'05"43.

© Riproduzione riservata