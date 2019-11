Mihajlovic dimesso dall'ospedale, social in delirio per il tecnico del Bologna

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant'Orsola dopo il terzo ciclo di chemioterapia. Torna a casa, come ha detto la moglie sui social postando una foto con l’allenatore del Bologna e domani dirigerà l’allenamento dei rossoblu.

Social in delirio per l’ex giocatore serbo. «Il bello della vita, Grande Sinisa. Io non ho mai avuto dubbi. Goditi la vita che te lo meriti», scrive un utente. «Il sorriso più bello. Il sorriso del guerriero. Forza, Sinisa! Forza!!!», scrive una tifosa. «Ogni volta che la moglie di Mihajlovic pubblica una foto di loro due insieme, mi torna il sorriso», svela su Twitter un altro tifoso.

«Combattenti di vita, non mollare mai», scrive un utente. «Grande MIhajlovic sei un guerriero e di sicuro vincerai anche questa battaglia», spiega un tifoso. «Nel frattempo Mihajlovic supera il terzo turno della competizione più difficile che un uomo possa affrontare. Si va in direzione quarti di finale, passo dopo passo, con me e chiunque gli voglia bene, sempre accanto a lui», scrive un tifoso milanista sposando la battaglia dell’allenatore del Bologna.

«Forza Sinisa» e l’hashtag contenente il nome del mister entrano tra le tendenze twitter e il calcio si stringe intorno l’ex Roma, Lazio e Inter. (AGI)

