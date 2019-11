Gran Premio del Brasile: pole a Verstappen, Vettel in prima fila

Il Gran Premio del Brasile vede Max Verstappen in pole position. È la seconda stagionale per il pilota olandese della Red Bull che chiude la qualifica in 1'07"508 con 123 millesimi di vantaggio sulla Ferrari di Sebastian Vettel.

"Oggi la macchina è stata davvero ottima, volava. Sono felicissimo di questa pole". Così commenta Verstappen al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile. "Durante le qualifiche la pista è cambiata e ci siamo dovuti adeguare ma la macchina andava davvero forte - continua -. Ho provato diverse traiettorie durante i miei run nella Q3: nel primo sono andato largo mentre nel secondo sono riuscito a chiudere un giro un pochino meglio".

Terzo tempo per Lewis Hamilton a 191 millesimi mentre Charles Leclerc chiude quarto a +0"220 ma per effetto della penalità di 10 posizioni partirà dalla quattordicesima posizione. Seguono Valtteri Bottas, Alexander Albon, Pierre Gasly, Romain Grosjean e Kimi Raikkonen.

Undicesimo tempo per Lando Norris, eliminato nella Q2 per una manciata di millesimi davanti a Daniel Ricciardo e all’italiano Antonio Giovinazzi, autore di un testacoda nel suo ultimo tentativo. Poi Nico Hulkenberg e Sergio Perez, sedicesima posizione per Daniil Kvyat seguito da un deludente Lance Stroll su Racing Point.

George Russell piazza la Williams in diciottesima posizione davanti al compagno di squadra Robert Kubica mentre Carlos Sainz partirà dall’ultima posizione dopo aver rilevato un problema al motore della sua McLaren che non gli ha permesso di chiudere il proprio giro.

L'appuntamento con la gara è fissato per domani, 17 novembre, alle 18.10.

