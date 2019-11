Fenomeno Sinner, a 18 anni vince le Next Gen Atp Finals

Jannik Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals di Milano superando l’australiano Alex de Minaur, numero 18 della classifica ATP, col punteggio di 42/41/42 (il punteggio nel torneo dedicato ai campioni di domani prevede i set «corti"). Il 18enne azzurro, numero 95, succede così nell’albo d’oro al greco Stefanos Tsitsipas. Un successo che corona una stagione di grande prestigio che si è conclusa con l’accesso, per la prima volta, tra i primi 100 giocatori del mondo, con la coppa alzata all’Allianz Cloud Palalido di Milano ma anche con la prima semifinale Atp ad Anversan e il primo match vinto in un Masters 1000 (Roma). Oltre a due titoli challenger (Bergamo e Lexington).

