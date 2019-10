Mondiali, la finale in Giappone sarà tra Inghilterra e Sudafrica

Il Sudafrica è la seconda finalista del mondiale di Rugby. In semifinale i Sudafricani hanno battuto il Galles per 19 a 16 e in finale sfideranno l'Inghilterra. E’ Pollard il grande protagonista del match: la sblocca dopo 15' con un calcio di punizione e si ripete al 20' riportando avanti i suoi dopo il pari del Galles al 18' su calcio di punizione di Biggar. Ed è ancora un calcio di punizione di Pollard a portare il risultato sul 9-3.

Il primo tempo si chiude sul 9-6 con il piazzato di Biggar. La ripresa si apre nello stesso identico modo con Bigger che ristabilisce subito la parità. Il Sudafrica non ci sta e al 17' arriva la prima meta del match grazie a De Allende; alla trasformazione ci pensa il solito Pollard che porta i suoi avanti per 16-9.

L’equilibrio però non si spezza e al 25' il Galles va a meta con Adams; la trasformazione di Halfpenny riportà il risultato in parità. Al 36' è ancora un calcio di punizione di Pollard a regalare la vittoria al Sudafrica. Ora la finale con l’Inghilterra che con una grande impresa a Yokohama ha superato per 19-7 gli All Blacks campioni del mondo nelle ultime due edizioni.

