F1, colpo di scena in Messico: penalità a Verstappen, prima fila tutta Ferrari

Colpo di scena nel Gp del Messico. Max Verstappen ha perso la pole position a causa di una penalità di tre punti. La prima fila diventa così tutta Ferrari, con Leclerc e poi Vettel.

Alla fine dell'ultimo giro delle qualifiche (in q3), Verstappen non si è fermato con la bandiera gialla dopo il brutto schianto di Valterri Bottas poco prima del rettilineo nonostante avesse visto perfettamente il finlandese. Per Verstappen c'è eccesso di velocità in regime di bandiera gialla, sventolata a 40 secondi dalla fine della Q3.

© Riproduzione riservata