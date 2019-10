MotoGp, troppo vento: rinviate a domenica le qualifiche al Gp d'Australia

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia per la categoria MotoGp sono state rinviate a domenica a causa del maltempo. Phillip Island, noto per le sue curve veloci e i lunghi rettilinei, è uno dei circuiti preferiti, ma è anche rinomata per il tempo notoriamente imprevedibile. Dopo le sessioni bagnate e poi asciutte di venerdì, i piloti hanno dovuto affrontare sabato ulteriore pioggia e freddo.

La decisione della sospensione è stata presa quando la quarta sessione di prove libere è stata interrotta dopo che il portoghese Miguel Oliveira (KTM-Tech3) è stato buttato dalla pista dalla forza del vento.

(AGI)

© Riproduzione riservata