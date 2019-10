Il Giro d'Italia torna a Palermo, è la prima delle tre tappe siciliane

Palermo si veste di rosa. Torna nel capoluogo siciliano il Giro d'Italia 2020. Ad anticipare il percorso della 103esima edizione è il quotidiano La Stampa, anticipando la presentazione ufficiale, prevista per giovedì prossimo a Milano.

Dopo le prime tre tappe in Ungheria, il Giro partirà da Budapest, la carovana si trasferirà con gli aerei a Palermo per la "prima" tappa italiana delle tre previste in Sicilia. Il 12 maggio si correrà la Palermo-Agrigento, poi Caltanissetta- Etna con l’inedito versante Nord di Piano Provenzana, a quota 1800 metri, che rappresenta il primo arrivo in salita e, infine, Catania-Villafranca Tirrena, tra Messina e Milazzo.

Le tappe decisive del Giro d'Italia sembrano essere quelle in Friuli e, nel finale, in Piemonte.

La prima delle 12 volte in cui la corsa è arrivata a Palermo risale al 1930 con l’arrivo della seconda tappa proveniente da Catania, nel 2008 Palermo ospitò la cronometro a squadra che diede il via al Giro. L'ultima edizione si disputò nel 2017. Nel 1972, 1989, 1999, 2003 e nel 2011 il giro è sbarcato in Sicilia (18 volte) ma non è passato per il capoluogo.

