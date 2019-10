MotoGp in Giappone: vince ancora Marquez, terzo Dovizioso. Cade Rossi

Il campione del mondo Marc Marquez ha centrato il decimo successo stagionale vincendo il Gran Premio del Giappone classe MotoGp.

A Motegi, il pilota spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo e la Ducati di Andrea Dovizioso. Delusione per Valentino Rossi che a quattro giri dal termine è stato costretto al ritiro da una caduta mentre era all’undicesimo posto. Il Dottore è finito sulla ghiaia senza riportare conseguenze ed è potuto tornare subito ai box.

"Non è stata semplice, specialmente perchè ho dovuto spingere fin dall’inizio. La nostra strategia era chiara fin dal primo giro". Queste le parole di Marc Marquez dopo la vittoria del Gran Premio del Giappone.

"Stamane mi sentivo forte nel warm-up e le sensazioni son state confermate in gara - ha spiegato Marquez nel post gara - Ho iniziato a giocare molto con le varie levette e sono stato al limite con il carburante e in tal senso questo è uno dei circuiti peggiori. Mi sono guadagnato dei secondi importanti durante la gara ma non è stato semplice gestire il passo".

Marquez è successivamente tornato a parlare ai microfoni di Sky esaltando la vittoria del titolo costruttori della Honda: "Se l’ho vinto da solo? No, anche le altre Honda lavorano per questo. Ma stamane è arrivato il presidente e mi ha chiesto di vincere il titolo proprio qui in Giappone e io gli ho detto che non c'erano problemi". Poi sul problema di gestione del carburante avuto sul finale di gara: "Ho fatto quello che potevo fare e alla fine non sapevo se spingere o girare un pò più piano. Ho rischiato, ho spinto e sono riuscito a portare la moto al limite".

Infine l'elogio al team: "Quest’anno la squadra sta lavorando molto bene, siamo costanti nelle libere e lavoriamo per la gara per poi limare ancor di più i tempi".

