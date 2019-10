Il Giappone sorride alle Ferrari che centrano la prima fila al Gran premio di Formula a Suzuka. Nelle qualifiche, infatti, Sebastian Vettel ha conquistato la pole position girando in 1'27"064. Secondo posto per il compagno di scuderia Charles Leclerc, 1'27"253.

Secondo fila per la Mercedes, con Valtteri Bottas terzo (1'27"293) e Lewis Hamilton quarto (1'27"302). Poi le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon.

© Riproduzione riservata