Berrettini magico a Shanghai: batte Thiem e vola in semifinale

Matteo Berrettini in semifinale nel "Rolex Shanghai Masters", penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese.

Grande risultato anche in chiave Finals per il tennista romano, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, che si è imposto in due set, con il punteggio di 7-6 (10), 6-4 sull'austriaco Dominic Thiem, numero 4 del ranking e 5 del seeding, reduce dal successo di domenica scorsa a Pechino che gli ha garantito il biglietto per Londra. In semifinale Berrettini affronterà il tedesco Alexander Zverev, quinta testa di serie, che oggi ha battuto Roger Federer con il punteggio di 6-3, 6-7(7), 6-3 dopo due ore e cinque minuti di gioco.

