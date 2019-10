Mihajlovic in cura contro la leucemia, dimesso dall'ospedale di Bologna

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

Dopo la diagnosi di leucemia, annunciata a metà luglio e un primo periodo di ricovero in Ematologia, Mihajlovic era rientrato in ospedale il 9 settembre. Le dimissioni arrivano a conclusione del secondo ciclo di chemioterapia.

Domenica era uscito temporaneamente per assistere dalla panchina alla partita con la Lazio al Dall'Ara. Ovazione per lui al momento dell'ingresso in campo.

Il tecnico ha ringraziato battendosi la mano sul petto, poi si è diretto verso la curva biancoceleste per salutare anche i tifosi laziali.

Adesso le dimissioni dall'ospedale e ora passerà un periodo in famiglia a Roma, mentre dovrebbe poi tornare in settimana a dirigere un allenamento a Bologna.

Non è escluso vederlo in panchina a Torino contro la Juve, alla ripresa, e dopo dovrebbe rientrare in ospedale per nuove cure.

