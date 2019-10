La battaglia di Mihajlovic contro la leucemia, Morandi: "Sicuro che ce la farà"

Gianni Morandi vicino a Sinisa Mihajlovic. Anche l'artista, come tutti i tifosi del Bologna, si sente molto vicino all'allenatore, che dall'estate scorsa sta lottando contro la leucemia.

"Lo sento, ci scambiamo dei messaggi, mi dice che lui ce la farà e anche io sono sicuro che ce la farà - ha detto il cantante a Milano durante la presentazione della terza serie di 'L'isola di Pietro' in onda venerdì da 18 ottobre in prima serata su Canale 5 - ma è una battaglia molto dura, è un vero combattente".

Morandi è testimone dell'affetto dei tifosi del Bologna per il tecnico: "Lo consideriamo veramente un uomo coraggioso, a parte che ha portato energia straordinaria alla squadra, l'ha salvata l'anno scorso. A Bologna fanno di tutto, organizzano le processioni per andare a San Luca, è un momento molto delicato per lui, e sono stati bravi sia il direttore sportivo che il presidente a dire di tenerlo lì, la squadra lo segue molto, e lui continua, anche se i medici gli dicono di no ci va lo stesso in panchina, gli ripetono 'stai attento, basta un niente', dovrebbe mettere la mascherina, ma lui non ci sente".

Sul fronte musica, Morandi commenta: "C'è uno tsunami adesso nel mondo della musica, un po' come agli inizi degli anni '70 quando arrivarono tutti quei cantautori, da De Gregori a Branduardi a Venditti, e c'erano già Baglioni, Battisti, e cambiava tutta la canzone degli anni '60". Il figlio Pietro si sta imponendo come cantante rap, durante la presentazione della terza stagione di 'L'isola di Pietro'.

"Mio figlio ha fatto tutto da solo, vedevo che trafficava, ma se gli chiedevo qualcosa cambiava discorso, parlava di calcio - ha raccontato il cantante, 75 anni tra due mesi -. Però così ho imparato tutta una serie di nomi di giovani artisti che non hanno bisogno dei giornali e della televisioni, ma riempiono i palasport, scalano le classifiche: passa tutto dai social".

