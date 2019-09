Ciclismo, due siciliani nella nazionale azzurra di Cassani al mondiale su strada

Il CT della Nazionale Italiana Davide Cassani ha diramato la lista ufficiale dei convocati per i campionati mondiali su strada di ciclismo, Yorkshire 2019 inserendo tra gli otto titolari anche i siciliani Giovanni Visconti (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM ) e il menfitano Salvatore Puccio (Ineos).

La nazionale per il Mondiale sarà quindi imperniata su Matteo Trentin come capitano e avrà pedine importanti come Sonny Colbrelli, Diego Ulissi, Davide Cimolai , Alberto Bettiol, quindi Salvatore Puccio, Gianni Moscon e Giovanni Visconti.

Per il palermitano Visconti sarà il suo sesto Mondiale tra i professionisti dopo aver dimostrato nelle ultime corse un ottimo stato di forma e soprattutto di aver superato i problemi causati dalla terribile caduta dello scorso 11 luglio al Tour of Austria.

"Sono chiaramente felicissimo di questa convocazione - ha detto Giovanni Visconti - non è stata un'annata facile a causa degli incidenti che mi hanno frenato a marzo e a luglio ma non ho mai smesso di crederci. Ringrazio in primis Angelo Citracca e Luca Scinto che mi hanno riportato a casa, facendomi sentire di nuovo importante, e poi tutta la Neri Sottoli - Selle Italia - KTM, sia corridori che staff, che mi sono sempre stati vicini nei buoni e soprattutto nei cattivi momenti. Adesso tocca a me ripagare la fiducia, sto bene e sono sicuro che domenica ci divertiremo".

