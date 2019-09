Doppietta Ferrari a Singapore: Vettel davanti Leclerc, quarto Hamilton

Trionfo Ferrari a Singapore: le rosse hanno vinto il terzo Gran Premio di fila grazie a Sebastian Vettel che ha preceduto il compagno monegasco Charles Leclerc, reduce dai successi in Belgio e a Monza. Terzo l’olandese Max Verstappen che ha preceduto il campione del mondo, il britannico Lewis Hamilton.

Per Vettel si tratta del primo successo in un campionato finora deludente ma del suo quinto sul circuito evidentemente a lui congeniale di Marina Bay: a Singapore aveva già vinto nel 2011, 2012 e 2013 con la Red Bull e nel 2015 con la Ferrari. Il 32enne pilota tedesco ha preceduto Leclerc, partito in pole, e l’olandese Max Verstappen su Red Bull, terzo. Le Mercedes di Hamilton e Bottas sono rimaste ai piedi del podio con il quarto e quinto posto.

