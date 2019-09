Mondiali, gli All Blacks battono il Sudafrica al debutto: domani l'italia

Gli All Blacks hanno esordito con una vittoria ai mondiali di rugby in Giappone: a Yokohama i campioni del mondo neozelandesi hanno superato 23-13 il Sudafrica nella prima partita del girone B, di cui fa parte anche l’Italia, che debutterà domani contro la Namibia.

Gli Springboks sono subito andati in vantaggio con un piazzato di Pollard, prima di un altro piazzato e di due mete degli All Blacks con Bridge e Barrett. Nella ripresa l’unica meta sudafricana con Du Toit. La Nuova Zelanda allunga così la sua striscia vincente ai mondiali a 15 partite: non perdono dai quarti di finale del 2007 quando fu eliminata dalla Francia.

