Europei di volley, azzurre sconfitte: Serbia in finale

Niente finale europea per l'Italia femminile di pallavolo. Le azzurre allenate da Davide Mazzanti sono state battute dalla Serbia 3-1 (25-22, 24-21, 21-25, 25-21) dalla Serbia nella semifinale della rassegna continentale.

L'Italia non riesce così a prendersi la rivincita sulla Serbia, che già un anno fa le impedì di conquistare il titolo mondiale. Finisce 3-1 (25-22, 25-21, 21-25, 25-20 i parziali) e saranno le serbe a giocarsi il match per l'oro. Le azzurre avranno meno di 24 ore per smaltire la delusione, perché domani dovranno tornare in campo per la finalina per il terzo posto contro la perdente tra Turchia e Polonia: un match comunque importante che mette in palio il bronzo, ed è dal 2009 (oro a Lodz) che le azzurre non salgono sul podio europeo.

© Riproduzione riservata