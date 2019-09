A Monza nelle Libere Leclerc è sempre il più veloce

Charles Leclerc registra il giro più veloce anche nella seconda sessione di libere del Gran Premio d’Italia. All’Autodromo Nazionale di Monza il pilota monegasco della Ferrari, dopo aver guidato la classifica tempi nella mattinata, anche nel pomeriggio firma il giro veloce in 1'20"978.

Primo inseguitore Lewis Hamilton su Mercedes con soli 68 millesimi di ritardo, tempo però registrato su pista maggiormente gommata durante la simulazione del passo gara del monegasco. Terzo tempo per Sebastian Vettel a 0"201 dal compagno di squadra mentre Valtteri Bottas si piazza quarto davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Pierre Gasly (Toro Rosso), Romain Grosjean (Haas), Daniel Ricciardo (Renault) e Daniil Kvyat (Toro Rosso) chiudono la top-10, 14^ l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e 17^ l’italiano Antonio Giovinazzi.

Proprio come le libere 1, anche la seconda sessione di prove è stata condizionata dalla pioggia caduta pochi minuti dopo il semaforo verde in pit-lane. Da annotare anche una bandiera rossa, durata una manciata di minuti, che è servita ai commissari per rimuovere della ghiaia tirata dentro la pista durante la simulazione della qualifica.

