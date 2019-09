Us Open, Berrettini nella storia del tennis italiano: batte Monfils ed è in semifinale

Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il 23enne romano si è infatti qualificato per le semifinali degli US Open battendo il francese Gael Monfils per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (7-5) in 3 ore e 56' di gioco nel match dei quarti di finale. Berrettini è il primo italiano ad arrivare fra i migliori 4 a New York 42 anni dopo Corrado Barazzutti.

Adesso troverà lo spagnolo Rafael Nadal. Il numero 2 al mondo ha eliminato ai quarti l'argentino Diego Schwartzman n.21 in Atp per 6-4 7-5 6-2. ANSA

