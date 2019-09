Sorpresa allo Us Open, fuori il numero uno Djokovic

Novak Djokovic esce di scena negli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese. Il tennista serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, nonchè campione uscente, si è ritirato sul punteggio di 6-4 7-5 2-1 in favore di Stanislas Wawrinka, 23esima forza del seeding. Lo svizzero, che al terzo turno aveva piegato l’azzurro Paolo Lorenzi, trionfatore a Flushing Meadows nel 2016, sfiderà per un posto in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 5 del tabellone, che si è imposto per 3-6 6-3 6-2 7-6(2) sul tedesco Dominik Koepfer.

A condizionare il match di 'Nolè è l’acuirsi di quel problema alla spalla sinistra che l’aveva condizionato anche negli ultimi giorni. Prova a stare in campo contro un Wawrinka che pare tornato ai suoi vecchi livelli ma, dopo un’ora e 46 minuti di gioco, in avvio di terzo set, è costretto ad alzare bandiera bianca. "Ora mi devo consultare con il mio team per capire come curare la spalla. Penso di prendermi un periodo di riposo per valutare l'infortunio", le parole a fine incontro di Djokovic, che in carriera, oltre al 2018, ha conquistato gli Us Open anche nel 2011 e 2015.

