Mondiali, l'Italia batte anche l'Angola e si qualifica alla seconda fase

L’Italbasket non sbaglia neanche contro l’Angola e bissa il successo dell’esordio centrando il pass ufficiale per la fase successiva del Mondiale: 92-61 il punteggio finale, che per gli Azzurri significa anche qualificazione al Torneo preolimpico in vista di Tokyo 2020.

Partita anche questa senza storia per la squadra di coach Sacchetti, brava a non farsi spaventare dal carattere e dall’iniziale intensità degli angolani, nonostante percentuali non brillanti al tiro soprattutto nel primo tempo (6/16 da 3 e 8/15 ai liberi). Negli ultimi due quarti, come due giorni fa, tanto spazio alle seconde linee azzurre per trovare fiducia e fluidità, perchè mercoledì alle 13.30 ci sarà l’ultima gara con i 'gigantì della Serbia e lì servirà grande apporto da parte di tutti. Poi testa alla fase successiva.

