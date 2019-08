Rally Valle del Sosio, da oggi si parte con le iscrizioni

Con la giornata di oggi si aprono le iscrizioni alla 12^ edizione del Rally Valle del Sosio, la gara con cui si chiude la prima fase della Coppa Rally di Sicilia. La manifestazione organizzata dal comune di Chiusa Sclafani, coinvolge l’intero territorio attraversato dal fiume Sosio, interessando le province di Palermo e Agrigento ed è in programma il 28 e 29 settembre.

Al termine della gara verrà incoronato il vincitore del campionato. Anche quest'anno verranno riproposte le tre speciali da ripetere tre volte. I concorrenti dovranno affrontare tre giri su una sorta di anello descritto dalle prove di Sant’Anna che misura 6,4 chilometri, Caltabellotta 9,9 e San Carlo 6,48. Complessivamente gli equipaggi dovranno affrontare 68,34 chilometri di prove e 172,50 di trasferimenti. Riordini e parchi assistenza troveranno sede presso la zona industriale di Chiusa Sclafani.

La gara prenderà il via la domenica mattina da Bisacquino alle 8:00 e il vincitore verrà invece incoronato, come di consueto in piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani, nel tardo pomeriggio della stessa giornata. In coda prenderanno il via i partecipanti alla terza edizione del Rally Valle del Sosio Historic valevole per il Trofeo Rally di Zona.

La gara verrà diretta da Michele Vecchio che coordinerà più di 150 ufficiali di gara.

