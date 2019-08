Sorteggi Champions: rischi Real e Ajax per Juve, Napoli, Atalanta e Inter

Domani alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo verranno estratte le avversarie di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta che andranno a comporre 4 degli otto gruppi della prossima Champions League. Le quattro squadre italiane sono state inserite una per ogni fascia. La Juventus in prima, il Napoli in seconda, l’Inter in terza e l’Atalanta, alla prima storica partecipazione alla massima competizione europea per club, in quarta fascia.

I gironi si comporranno di quattro squadre, una per ogni fascia, ogni girone però può nascondere una o più insidie visto che in seconda fascia, oltre il Napoli, ci sono squadre del calibro di Real e Atletico Madrid o ancora il Tottenham, vice campione d’Europa, e il Borussia Dortmund, squadra sempre pericolosa. Mentre è ancora da definire la posizione dell’Ajax e del Club Brugge, impegnate nei play-off contro l’APOEL Nicosia i lancieri e contro il Linz i belga, per il momento le due squadre sono state inserite rispettivamente in seconda e terza fascia qualora dovessero vincere. L’ultima fascia si completerà con la vincente della sfida tra Slavia Praga e Cluj.

Ecco le fasce del sorteggio:

-PRIMA FASCIA: Chelsea (Inghilterra) Barcellona (Spagna) Manchester City (Inghilterra) Juventus (Italia) Bayern Monaco (Germania) Paris Saint Germain (Francia) Zenit San Pietroburgo (Russia).

- SECONDA FASCIA: Real Madrid (Spagna) Atletico Madrid (Spagna) Borussia Dortmund (Germania) Napoli (Italia) Shakhtar Donetsk (Ucraina) Tottenham (Inghilterra) Ajax (Paesi Bassi)* Benfica (Portogallo).

*In caso di sconfitta per l’Ajax contro l’Apoel, il Lione sarebbe in seconda fascia e la Lokomotiv in terza. Mentre i ciprioti entrerebbero in quarta.

- TERZA FASCIA: Lione (Francia) Bayer Leverkusen (Germania) Salisburgo (Austria) Club Brugge (Belgio) ** Olympiakos (Grecia) Valencia (Spagna) Inter (Italia) Dinamo Zagabria (Croazia).

**In caso di sconfitta per il Club Brugge contro il Linz la Lokomotiv Mosca prenderebbe il suo posto in terza fascia mentre il Linz entrerebbe in quarta. ù

- QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca (Russia) Stella Rossa (Serbia) Genk (Belgio) Galatasaray (Turchia) RB Lipsia (Germania) Atalanta (Italia) Lille (Francia) Vincente Slavia Praga (Rep. Ceca) - Cluj (Romania). (AGI)

