Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, in buone condizioni generali, dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna dopo avere ricevuto - senza complicazioni - il primo ciclo di terapia ed avere completato tutti gli accertamenti necessari. Lo comunica in una nota l’ospedale. Il tecnico con ogni probabilità sarà in panchina anche contro la Spal.

