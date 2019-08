Tennis, Fognini esce dalla top ten e Cecchinato scende ancora in classifica

Nuovo best ranking per Daniil Medvedev nella classifica Atp pubblicata oggi. Grazie al primo titolo Masters 1000 in carriera, conquistato sui campi in cemento di Cincinnati, il 23enne russo guadagna tre posizioni e si attesta al numero 5. Un ottimo momento per Medvedev, alla terza finale consecutiva dopo quelle giocate e perse a Washington e Montreal.

Nella top 10 perde due posizioni Kei Nishikori, sceso al numero 7, mentre lo spagnolo Roberto Bautista Agut entra per la prima volta tra i migliori dieci tennisti al mondo scalzando dal decimo posto Fabio Fognini, ora undicesimo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Matteo Berrettini sale di una posizione ed è 25esimo. Un passo indietro per Lorenzo Sonego, ora al numero 48, e due per Marco Cecchinato, oggi 67esimo, mentre recupera una posizione Andreas Seppi (77°). Stabile Stefano Travaglia al numero 81, con Thomas Fabbiano in progresso di due posizioni, ora 87° e settimo azzurro in top 100. Appena fuori c'è Salvatore Caruso, al numero 102, suo nuovo best ranking. Il 18enne Jannik Sinner si attesta al numero 131. ITALPRESS

