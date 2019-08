MotoGp, in Austria Marquez in pole. Dovizioso partirà dalla prima fila

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria, 11esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma domani sul Red Bull Ring di Spielberg. Il pilota spagnolo della Honda firma il miglior tempo nella seconda manche delle qualifiche in 1'23"027.

Alla pole numero 87 della carriera, la 59esima in MotoGp e la settima in questo 2019, il Cabroncito infligge 434 millesimi a Fabio Quartararo, che lo affiancherà in prima fila assieme ad Andrea Dovizioso, terzo con la Ducati a 0"488. Quarto crono per Maverick Vinales con la prima delle due Yamaha ufficiali (+0"496), seguito da un ottimo Pecco Bagnaia.

A seguire Nakagami, Rins, Miller e Crutchlow mentre Valentino Rossi non riesce a far meglio della decima posizione, a quasi otto decimi da Marquez, e dovrà accontentarsi della quarta fila in compagnia di Pol Espargarò e Danilo Petrucci, 12^ con l'altra Desmosedici ufficiale. ITALPRESS

© Riproduzione riservata