Tragedia al Giro di Polonia, un ciclista muore dopo una caduta

Tragedia al Giro della Polonia. Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi. Ne dà notizia su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal.

Lambrecht è stato su subito soccorso dopo la caduta, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche.

Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, è stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

"La più grande tragedia possibile che potrebbe colpire famiglia, amici e compagni di squadra di Bjorg è successa...riposa in pace Bjorg", questo il Twitter del team.

Dalle prime indiscrezioni sembra che il corridore, dopo 40 chilometri di corsa, sia rimasto in coda al gruppo e poi caduto in un fosso, forse colpito da un malore: sarà l'autopsia a chiarire l’esatto svolgimento dei fatti.

Lambrecht era al secondo anno da professionista dopo un brillante percorso nelle categorie giovanili: campione juniores belga nel 2015, argento agli europei su strada Under 23 nel 2016, argento ai mondiali di Innsbruck Under 23 nel 2018. Quest’anno si era piazzato sesto all’Amstel Gold Race, quarto alla Freccia Vallone e ed era stato il miglior giovane al Giro del Delfinato, chiuso al dodicesimo posto.

