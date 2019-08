MotoGp: Marquez trionfa ancora, secondo Dovizioso e sesto Rossi

A Brno, nel Gran Premio della Repubblica Ceca, vince sempre il solito Marc Marquez. Lo fa lasciandosi alle spalle Andrea Dovizioso e Jack Miller, che completano il podio. Un successo che permette allo spagnolo di allungare ulteriormente in testa alla classifica Mondiale (+63 proprio su Dovi).

Sesto posto per Valentino Rossi, ottavo invece l’altro italiano ducatista Danilo Petrucci. Dopo una partenza ritardata di oltre 40 minuti in attesa che la pista si asciugasse a seguito di un improvviso acquazzone, Marquez si tiene la prima posizione e inizia a dettare i tempi davanti a Dovizioso, bravo a guadagnare due posizioni allo start su Rins e Miller. Più indietro Valentino Rossi non riesce a tenere un gran ritmo e rimane immischiato nella battaglia con Crutchlow per la quinta posizione che però non riesce a conquistare.

La gara non vive di particolari emozioni, le posizioni non si stravolgono e praticamente si arriva al traguardo così come si era partiti. 76 vittoria in carriera per il 'cabroncitò Marc Marquez.

