MotoGp: Marquez in pole, quarto Dovi e settimo Rossi

Sarà il solito Marc Marquez a scattare domani dalla prima casella in griglia del Gran Premio di Brno, in Repubblica Ceca. In una sessione di qualifica dalla doppia faccia (bagnata in Q1 e quasi asciutta in Q2), lo spagnolo fa un capolavoro conquistando la sua 86esima pole position in 2.02.753.

Il cabroncito è scatenato e detta i tempi già a partire dalla FP4 sotto l’acqua, ripetendosi poi nel Q2 con pista che va progressivamente asciugandosi, fino a poter consentire l’uso della gomma slick ma con rischi pazzeschi (torna a piovere nel finale).

Rischi che Marquez si prende con spavalderia, ma su cui anche stavolta riesce ad averne la meglio. Il distacco con Miller (secondo) è più di 2.5 secondi, gli altri tutti dietro. Dovizioso riesce a prendersi un buon quarto posto, Valentino Rossi partirà invece settimo con Danilo Petrucci alle sue spalle. (AGI)

© Riproduzione riservata