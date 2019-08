F1, super pole di Verstappen che precede le due Mercedes: quarto Leclerc

Max Verstappen scatterà dalla prima posizione della griglia al Gran Premio d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito dell’Hungaroring, a Budapest.

Prima pole position in carriera per il pilota della Red Bull, che nella manche decisiva delle qualifiche ha fermato il cronometro sul tempo di 1'14"572, precedendo di soli 18 millesimi Valtteri Bottas.

Terzo posto per il leader del Mondiale Lewis Hamilton in 1'14"769, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 471 millesimi da Verstappen. Quinta posizione per Sebastian Vettel, distante appena 28 millesimi dal compagno di squadra.

"E' incredibile, sono molto contento: c'è comunque una gara ancora da correre, che è la cosa più importante, ma è una pole molto bella, grandiosa per il team". Sono le parole di Max Verstappen dopo la pole, la prima in carriera, conquistata al Gran Premio di Ungheria che si disputerà domani. "C'era qualcosina che mancava, però poi la macchina ha dato ottime sensazioni - ha proseguito il pilota olandese - Sapevamo che sarebbe stata dura, ma ci siamo riusciti. La marea di tifosi olandesi? Quando senti questi tifosi hai sicuramente qualcosa in più", ha concluso Verstappen.

