In Germania caos pioggia, vince Verstappen: Vettel da ultimo a secondo

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Germania. L’olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, autore di una strepitosa rimonta dall’ultimo posto di partenza. Terza la Toro Rosso di Daniil Kvyat.

Sul circuito di Hockenheim, in una gara condizionata dalla pioggia, l’altro ferrarista Charles Leclerc è stato costretto al ritiro al 29mo giro: è andato lungo in curva quando era al secondo posto e si è ingolfato nella ghiaia, non riuscendo a ripartire. Male le Mercedes: Lewis Hamilton ha chiuso 11mo e fuori dai punti a causa di un incidente costatogli penalità, Valtteri Bottas si è ritirato nel finale per uno scontro a muro.

