Mondiali, bronzo per Detti nei 400 stile libero

Medaglia di bronzo per Gabriele Detti nei 400 stile libero ai mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Il 24enne livornese ha confermato il terzo posto olimpico e iridato e ha anche stabilito il nuovo record italiano in 3'43"23. Oro al cinese Sun Yang e argento all’australiano Mack Horton, che non è salito sul podio per protesta contro la mancata squalifica del rivale cinese dopo che a settembre le provette di un test antidoping a sorpresa furono distrutte a martellate.

Quinto posto da esordiente per un altro azzurro, il barese Marco De Tullio, in 3'44"86. Medaglia di legno per appena 17 centesimi invece per la staffetta 4x100 stile libero azzurra: Santo Condorelli, Manuel Frigo, Luca Dotto e Alessandro Miressi, si sono fermati al quarto posto in 3'11"39 (nuovo record italiano). Oro agli Usa, argento alla Russia e bronzo all’Australia.

© Riproduzione riservata