Tennis, Federer torna a Roma dopo tre anni: "Giocherò nuovamente in Italia"

Ci sarà anche la ciliegina di Roger Federer sugli Internazionali d’Italia che prendono il via domani al Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse svizzero, reduce dall’eliminazione ai quarti del torneo di Madrid che ha segnato il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre anni, ha sciolto le riserve e in un video postato su Instagram ha confermato la sua presenza al Masters 1000 di Roma, l’unico trofeo ancora assente nella bacheca dello svizzero, in grado di arrivare in finale agli Internazionali Bnl quattro volte (2015, 2013, 2006, 2003) senza mai riuscire a portare a casa il titolo.

'King Roger' esordirà mercoledì: lo svizzero è la terza testa di serie del tabellone, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra lo statunitense Frances Tiafoe ed il portoghese Joao Sousa.

"Ho appena finito di parlare con il mio team e abbiamo deciso: vi voglio comunicare che sto per tornare a Roma. Giocherò di nuovo in Italia e non vedo l’ora", ha spiegato il 37enne fuoriclasse di Basilea, sconfitto ieri nei quarti a Madrid da Dominic Thiem (dopo aver fallito due match-point). Federer mancava a Roma dal 2016, anno in cui (complici le precarie condizioni fisiche) perse sempre per mano dell’austriaco.

Una presenza, quella del 20 volte vincitore di Slam, che dà ancora più lustro a un’edizione che si presenta davvero in 'pompa magna', con otto dei primi dieci giocatori del mondo e sedici dei primi 19 del ranking Atp (mancheranno per infortunio solo il numero 7 Kevin Anderson, il n.10 John Isner e il numero 16 Milos Raonic). Il sorteggio ha collocato Federer nella metà inferiore del tabellone, con il possibile incrocio negli ottavi con uno fra Borna Coric e Felix Auger-Aliassime.

Dalla stessa parte c'è anche il Next Gen greco, Stefanos Tsitsipas che potrebbe trovare negli ottavi Fabio Fognini, n.10 del seeding che farà invece il suo esordio, non semplicissimo, contro Jo-Wilfried Tsonga. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Marco Cecchinato è stato sorteggiato contro l’australiano Alex De Minaur, n.27 Atp, mentre a Andreas Seppi toccherà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.21 Atp e a Matteo Berrettini il francese Lucas Pouille, n.28 Atp. Brutto cliente anche per Andrea Basso che trova Marin Cilic, mentre Lorenzo Sonego ha pescato il russo Karen Khachanov e il 18enne Jannik Sinner l'americano Johnson.

