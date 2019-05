A Monaco di Baviera Berrettini cede in finale a Garin

Matteo Berrettini, dopo due settimane da "invicibile" si è fermato. Il 23enne romano, dopo la vittoria di domenica scorsa, a Budapest, si è fermato oggi nell’atto conclusivo del "BMW Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 586.140 euro, disputato sulla terra battuta di Monaco di Baviera.

Nella finale di questo pomeriggio, dopo la semifinale di questa mattina (vinta contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, col punteggio di 6-4 6-2), Berettini, numero 37 del ranking mondiale, ha ceduto di fronte al cileno Christian Garin, numero 47 Atp, per 6-1 3-6 7-6 (1). Per l’azzurro era il terzo atto conclusivo della carriera: dopo quelli vinti lo scorso anno a Gstaad e la scorsa settimana in Ungheria. Il giovane romano da lunedì migliorerà ulteriormente il suo best ranking, attestandosi intorno al gradino numero 31 della classifica Atp.

